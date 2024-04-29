Tosya'da Minibüs Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde virajı alamayan minibüsün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya- İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki 19 AEN 472 plakalı minibüs, virajı almayarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsün sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.U., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU