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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, cam düzenek, terazi ve 14 bin lira ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüphelinin üst, eşya ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, cam düzenek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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