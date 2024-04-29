Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüphelinin üst, eşya ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, cam düzenek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.