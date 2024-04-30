Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Kastamonu'da 'hırsızlık' suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ağlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 'hırsızlık' suçundan aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üstünde yapılan aramalarda 24 adet ecstasy, 58 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU