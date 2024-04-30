Bugün hava nasıl olacak? #127782 İstanbul'da yağmur yağacak mı? 30 Nisan hava durumu tahminleri!

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yeni haftanın ilk günüyle birlikte, vatandaşlar hava durumu haberlerine özel bir ilgi gösteriyorlar. Meteoroloji'nin tahminleri, insanlara gelecek günlerin hava koşulları hakkında bilgi veriyor. Yaşadıkları şehrin hava durumu hakkında güncel bilgileri almak isteyenler, MGM'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için paylaştığı hava durumu raporlarını inceliyorlar.

YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul Hava Durumu Tahminleri

Salı Kuvvetli Gök gürültülü Sağanak Yağışlı: 13°C 18°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı: 14°C 18°C

Perşembe Çok Bulutlu: 13°C 17°C

Cuma Çok Bulutlu: 13°C 19°C

Ankara Hava Durumu Tahminleri



Salı Kuvvetli Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 22°C

Çarşamba Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 20°C

Perşembe Çok Bulutlu 12°C 22°C

Cuma Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 9°C 20°C

İzmir Hava Durumu Tahminleri

Salı Parçalı Bulutlu: 15°C 27°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu: 16°C 27°C

Perşembe Parçalı Bulutlu: 15°C 25°C

Cuma Parçalı Bulutlu: 16°C 27°C

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul bugün 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacaktır.

Ankara bugün 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması beklenmekte.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların etkili olacağı bölgeler: İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.