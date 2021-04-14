Karacabey Belediyesi'nden yoğun Ramazan mesaisi
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Karacabey Belediyesi'nden yoğun Ramazan mesaisi

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Karacabey Belediyesi'nden yoğun Ramazan mesaisi

Karacabey'de tüm camilerde temizlik başlatılırken, zabıta ekipleri fırın ve gıda satan işyerlerinde hijyen, etiket ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

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Karacabey Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karacabey'de tüm camilerde temizlik başlatılırken, zabıta ekipleri fırın ve gıda satan işyerlerinde hijyen, etiket ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ramazan ayında belediye çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek, bir yandan pandemi bir yandan Ramazan için ilave önlemlerle ilçe halkına hizmet ettiklerini söyledi.

Denetimler sürüyor

Özkan, vatandaşların sağlığı ve huzuru için yapılan çalışmaları sıralarken, "Belediye zabıta ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit edebilecek durumları ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcayarak işyerlerini denetliyor. Bu sayede hem pandemi tedbirleri hem Ramazan ile birlikte ilave önlemleri denetleyerek, vatandaşların sağlıklı bir alışveriş yapmaları için uğraşıyor. Aynı zamanda, bakkal ve marketlerde de özellikle son kullanma tarihi geçen ürünler, etiket ve kasa fiyatı gibi konularda kontrolleri gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapmaları için çabalıyor" dedi.

Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan'da kapasitesini arttırdı

Karacabey Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve ilçe merkezi ve kırsalda tüm ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek götüren aşevi, günlük sıcak yemek kapasitesini 1000 kişiye çıkardı. Başkan Özkan, bu rakamın hayırseverlerin de katkılarıyla günden güne arttığını belirterek, emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

Özkan aynı zamanda, aşevinin bulunduğu binada faaliyet gösteren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Sevgi Mağazasının da Ramazan ayı boyunca ücretsiz kıyafet dağıtımlarına devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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