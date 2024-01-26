Üye Girişi
Haberler

Karacabey'de Hırsızlık ve Dolandırıcılıkla Mücadele Broşürleri Dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri, cuma namazı sonrası vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı amaçlı broşür dağıttı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güveni için emniyet mensuplarının 24 saat görevde olduğu hatırlatıldı. Suçların önlenmesinde vatandaşların da tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince cuma namazı sonrası vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı amaçlı broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve güveni için emniyet mensuplarının 24 saat görevde olduğu hatırlatıldı.

Suçların önlenmesinde vatandaşların da tedbirler alması gerektiğini belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 İhbar Hattı'na gelen ihbarlarınız bizim için önemlidir. İlçemizde huzur ve güven içinde yaşamımızı sürdürmemiz için polis vatandaş işbirliğini sağlamak zorundayız. Bu amaçla vatandaşı bu konuda bilgilendirmek için hazırlanmış olan broşürlerimizi dağıtıyoruz. Cuma namazı çıkışı arkadaşlarımızın dağıttığı broşürde 'Sahte para nasıl tanınır?', 'Yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karşı tedbirler', 'İş yerinden hırsızlık olaylarına karşı tedbirler', 'Evden hırsızlık olaylarına karşı tedbirler' hakkında bilgilendirme yapılıyor. Emniyet güçleri olarak vatandaşlarımızla işbirliği içinde suç oranlarını azaltabiliriz."

Kaynak: AA / Güncel

Karacabey Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title