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Karacabey Belediyespor, Bucaspor'u 1-0 mağlup etti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 21'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 1-0 mağlup etti. Golü Ömer Faruk Yücel attı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 21'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Yakup Özhan, Çağrı Ateş, Batuhan Bıyıklı

Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Fatih Tultak, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Tuğkan Kamışoğlu dk. 80), Ata Kurtuluş (İsmail Düzgün dk. 75), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Namık Barış Çelik dk. 84), Serhat Kot, Ahmet Memiş

Bucaspor: Korcan Çelikay, Doğan Can Otman, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Yasin Öztekin dk. 25, Arda Usluoğlu dk. 63), Osman Işıklı (Emre Nefiz dk. 78), Mehmet Sak, Sefa Yılmaz, Sadi Karaduman, Mehmet Erdem Uğurlu (Salih Baştunoğlu dk. 78), Emre Erdem, Çağrı Ortakaya, Erhan Çelenk

Gol: Ömer Faruk Yücel (dk. 67) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Burak Aydın (Karacabey Belediyespor), Emre Erdem (Bucaspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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