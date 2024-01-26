Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Cuma Namazı Sonrası Vatandaşlara Tedbirleri Anlattı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken tedbirleri anlatan broşürler dağıtıldı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve güveni için emniyet mensupları olarak 24 saat görevde olduklarını bildirdiler.

Suçların önlenmesinde vatandaşların da tedbirler alması gerektiğini belirten Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "112 İhbar hattına gelen ihbarlarınız bizim için önemlidir. İlçemizde huzur ve güven içerisinde yaşamımızı sürdürmemiz için polis vatandaş işbirliğini sağlamak zorundayız. Bu amaçla vatandaşı bu konuda bilgilendirmek için hazırlanmış olan broşürlerimizi dağıtıyoruz. Cuma namazı çıkışı arkadaşlarımızın dağıttığı broşürde sahte para nasıl tanınır, yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karşı tedbirler, iş yerinden hırsızlık olaylarına karşı tedbirler, evden hırsızlık olaylarına karşı tedbirler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Emniyet güçleri olarak vatandaşlarımızla işbirliği içinde suç oranlarını azaltabiliriz" dediler. - BURSA