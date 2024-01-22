Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Yapılan Bağış Kumbarasını Çalan Hırsız Yakalandı
Karacabey'de yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için yapılan bağışların toplandığı kumbarayı çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık olayı üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve güvenlik kameraları incelenerek hırsızın kimliği tespit edildi. Hırsızlık zanlısı S.T. polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Bursa'da SMA hastası bebek için yapılan bağışların toplandığı kumbarayı çalan hırsız yakalandı.
Karacabey'de yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya ilçesinde bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirilmişti. S.T. (68), müşteri gibi geldiği markette kumbarayı alıp montunun cebine koyarak uzaklaştı. Hırsızlık olayı üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası incelenerek, hırsızın S.T. olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından S.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA