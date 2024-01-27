Üye Girişi
Haberler

Karacabey Belediyespor, Bucaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 21'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 1-0 mağlup etti.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yakup Özhan, Çağrı Ateş, Batuhan Bıyıklı

KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan –Fatih Tultak, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Dk.80 Tuğkan Kamışoğlu), Ata Kurtuluş (Dk.75 İsmail Düzgün), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk.84 Namık Barış Çelik), Serhat Kot, Ahmet Memiş

BUCASPOR: Korcan Çelikay, Doğan Can Otman, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk.25 Yasin Öztekin)(Dk.63Arda Usluoğlu), Osman Işıklı (Dk.78 Emre Nefiz), Mehmet Sak, Sefa Yılmaz, Sadi Karaduman, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk.78 Salih Baştunoğlu), Emre Erdem, Çağrı Ortakaya, Erhan Çelenk

GOL: Dk.67 Ömer Faruk Yücel ( Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burak Aydın( Karacabey Belediyespor) – Emre Erdem ( Bucaspor )

?TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 21'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karacabey Bucaspor Ömer Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Urla adayı kim? AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Torbalı adayı kim? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Selçuk adayı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title