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Bursaspor, Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Bursaspor, konuk ettiği bir diğer Bursa takımı Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Hasan BOZBEY/BURSA, -

STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Barış Sun, Eren Öksüzler

BURSASPOR: Deniz Aydın - Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Barış Dalkıran (Dk. 74 Enes Gökhan), Furkan Emre Ünver, Bilal Güney, Ömer Turan Görgüç, Yusuf Sertkaya, Emre Tepegöz (Dk. 64 Kerem Dede), Berat Altındiş (Dk. 74 Alperen Şirin), Eren Güler (Dk. 64 Enes Solakoğulları)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Fatih Tultak, Ersel Aslıyüksek (Dk. 46 Namık Barış Çelik), Burak Aydın, Ata Kurtuluş (Dk. 84 Burak Karapınar), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk. 73 İsmail Düzgün), Serhat Kot, Ahmet Memiş

GOLLER: Dk. 80 Furkan Emre Ünver ( Bursaspor ) -  Dk. 17 ve 22 Ali Aydemir  ( Karacabey Belediyespor)

SARI KART: Berke Özgün ( Karacabey Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Bursaspor, konuk ettiği bir diğer Bursa takımı Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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