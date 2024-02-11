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Kırşehir Futbol Spor Kulübü Karacabey Belediyespor'a 1-0 Mağlup Oldu

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

STAD: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Aykut Sergin, Ahmet Şimşek, Denizcan Şahin

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar - Hüseyin Solaklı (Dk. 74 Osman Torun), Gökdeniz Varol, Furkan Tütüncü (Dk.46 Kağan Miray Bağış), Emir Can Sayar (Dk. 64 Fatih Üge), Selimcan Temel, Cihat Aktaş, Ömer Esenkaya, Emre Can Coşkun (Dk. 64 İsmail Karakaş), Yasin Başaytaç, Sergen Yatağan (Dk. 64 Mert Özyıldırım)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Dk.87 Tuğkan Kamışoğlu), Ata Kurtuluş (Dk.82 Namık Barış Çelik), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün, Onur Öztonga, Abdullah Balıkuv, Serhat Kot (Dk.46: Ali Aydemir)

GOL: Dk.45+2 Ersel Aslıyüksek (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Emre Can Coşkun (Kırşehir FSK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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