Kapkaç mağduru kadın o anları anlattı
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Kapkaç mağduru kadın o anları anlattı

Adana'da elindeki telefonu zorla alınan kadın arkasından birinin kendisini takip ettiğini anladığını ancak taciz edeceğini tahmin ederek hızla yürümeye başladığını bir süre sonra şahsın elinden tutarak "ver o telefonu" diyerek telefonu almaya çalıştığını kendisinin bir süre direndiğini...

Kapkaç mağduru kadın o anları anlattı
09.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:19

Adana'da elindeki telefonu zorla alınan kadın arkasından birinin kendisini takip ettiğini anladığını ancak taciz edeceğini tahmin ederek hızla yürümeye başladığını bir süre sonra şahsın elinden tutarak "ver o telefonu" diyerek telefonu almaya çalıştığını kendisinin bir süre direndiğini ancak başarılı olamadığını çok korktuğunu ifade etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten eve dönen Seda Ölmezer'i (26) bir süre takip eden Şehmus S. (19) kadının elindeki telefonu almak istemiş genç kadın ise telefonunu vermemek için direnmiş ancak zanlı telefonu alıp kaçmıştı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülenmişti.

Seda Ölmezer'in telefonu daha sonra vatandaşlar tarafından zanlıdan alınıp getirilmiş polis ise zanlıyı yakalamıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken genç kadın da o anları anlattı.

Ölmezer, eve dönerken bir kişinin kendisini takip ettiğini anladığını, ancak telefonunu alacağını düşünmediğini belirterek, "Beni taciz edeceğini düşünerek hızlı adımlarla güvenliğe yaklaşmaya çalıştım. Bu arada arkamdan geldi hissettim çok korktum. O anda elime sarılıp 'ver o telefonu' diyerek telefonu almak istedi. Ben de telefonu bir süre vermedim. Ancak ben dayanamayınca telefonu alıp kaçtı. Ben bana zarar verecek zannettim ama o telefonu alıp kaçtı. Telefonu alırken de bana zarar verdi. Ben telefonu aldıktan sonra şok oldum arkasından gidemedim" dedi.

Ölmezer, ancak vatandaşların zanlıdan telefonu geri getirdiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"İşin sevindirici tarafı hem telefon geri alındı hem de zanlı yakalandı. Ben ondan şikayetçi oldum teşhiste ettim. Zanlı da tutuklandı. En çok da tutuklanmasına sevindim. Polis de çok uğraştı onu yakaladı. Yakalanmasa belki başkasının da canını yakacaktı." - ADANA

Kaynak: İHA

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