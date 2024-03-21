Makam odasında kadın personeli taciz eden Belediye Başkanı kim? Hayrettin Demir kaç yaşında, nereli?

Mardin'in Yeşilli ilçesinde halihazırda belediye başkanı olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday gösterilen Hayrettin Demir'e ait görüntüler infial yarattı. Peki, Makam odasında kadın personeli taciz eden Belediye Başkanı kim? Hayrettin Demir kaç yaşında, nereli?

HAYRETTİN DEMİR KİMDİR?

2023 yılına ait olan ve belediye başkanının makam odasında çekildiği anlaşılan görüntülerde, 57 yaşında ve 7 çocuk babası olan Demir'in belediye personeli olarak görev yapan 25 yaşındaki G.Y.'ye yönelik taciz olarak nitelendirilebilecek hareketleri yer alıyor.

HAYRETTİN DEMİR NE SÖYLEDİ?

Söz konusu görüntüler hakkında halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hayrettin Demir, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, hareketlerinin taciz olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. G.Y. ile arasında baba-kız ilişkisi olduğunu belirten Demir, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından G.Y.'nin başka bir belediyede görevlendirilmesini ise "normal bir prosedür" olarak değerlendirdi.