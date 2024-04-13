Şırnak'ta Kamu Görevlisine Taciz İddiasıyla Saldırı

Şırnak Valiliği, dün akşam Orman Kavşağı'nda taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darp edilen Z.Ç. isimli kamu görevlisinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Valilik, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şırnak Valiliğinden taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darp edilen Z.Ç. isimli bir kamu görevlisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, dün akşam 21.30 sıralarında Orman Kavşağı'nda bir grubun saldırısına uğrayan kamu görevlisinin hastaneye sevk edildiği ve olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 21.30 sıralarında İlimiz merkezindeki Orman Kavşağı'nda Z.Ç. adlı kamu görevlisi, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darp edilmiştir. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Z.Ç hastanede tedavi altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir."