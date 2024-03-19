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Kırklareli'nde markette alışveriş yapan kadın tacize uğradı

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Kırklareli'nde bir markette alışveriş yaparken bir kadın tacize uğradı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası şahıs gözaltına alındı.

Kırklareli'nde markette alışveriş yapan kadın tacize uğradı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde markette alışveriş yaparken bir kadın tacize uğradı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan markette alışveriş yaparken bir kadın tacize uğradı. Taciz sonrası neye uğradığımı şaşıran kadın, şahsa tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesi ile şahıs kenara çekildi ve polise ihbar edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili zanlı gözaltına alındı.

Akli dengesi bozuk çıktı

Olayla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, akli dengesi bozuk olan bir vatandaşın markette bir kadının alışveriş yaptığı esnada taciz olayı ile ilgili kolluk kuvvetlerinin anında müdahalesiyle şahısın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup, akli dengesi bozuk olan ruh sağlığı ve hastalıklar uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen, organik olmayan psikoz, tedaviyle işlevselliği kısmen düzelen vatandaşımızın gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için sevk edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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