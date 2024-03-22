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Türkiye'de de oynamıştı! Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı

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Bir dönem Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları da giyen Brezilyalı eski futbolcu Robinho, ülkesinde tecavüz suçlamasıyla tutuklandı.

CEZASI ONANDI

Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi soruşturma yargıcı, Robinho'nun 2013 yılında İtalya'da işlediği cinsel saldırı suçunun cezasını kendi ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verdi. Robinho, AC Milan forması giydiği 2013 yılında bir grup cinsel saldırıya karıştığı gerekçesiyle 2017 yılında İtalya'da dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Brezilya'daki bir mahkeme şimdi de hapis cezasını Brezilya'da çekmesi gerektiğine karar verdi. Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi 9'a karşı 2 oyla Robinho'nun mahkumiyetini onayladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Robinho, suçlamaları reddetmeye devam ederek, Milano'daki bir barda kadınla yaşadığı cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunda ısrar ediyor. Sao Paulo'nun dışındaki Santos'ta yaşayan Robinho, geçen yıl Mart ayında pasaportunu Brezilya makamlarına teslim etti. Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi takımların da formalarını giyen Robinho, daha sonra Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de de top koşturdu. Başakşehir sonrası ülkesine dönen ve Santos'la anlaşan Robinho, tecavüz davasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında İtalya'nın Milano şehrindeki bir gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho'nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve olaya karışan 5 kişi 2015'te suçlu bulunmuştu. Brezilyalı futbolcu ise olay sırasında davacı kadının sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak temyize gitmişti.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Başakşehir Sivasspor Futbol Spor Haberler

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