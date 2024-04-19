Aydın'da 148 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile saklandığı evde yakalandı.

Aydın Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli faaliyette; müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere toplam 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile iki yıldır aranan S.A. isimli şahıs Efeler ilçesinde saklandığı evde yakalandı. S.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN