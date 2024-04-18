Kızını taciz eden baba kim? Baba tutuklandı mı? Olay nerede oldu?

Ankara'da Satılmış B.'nin, fiziksel engelli kızı Gizem B.'ye (18) 11 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 18 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, sanığın kızını görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü delil oldu. Peki, Kızını taciz eden baba kim? Baba tutuklandı mı? Olay nerede oldu?

OLAY NE?

Fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen Gizem B., 2022 yılında, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KIZINI TACİZ EDEN BABA KİM?

Ankara'da Satılmış B.'nin, fiziksel engelli kızı Gizem B.'ye (18) 11 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 18 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, sanığın kızını görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü delil oldu.

BABA TUTUKLANDI MI?

Ailenin avukatı Özge İrem Aksu, sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Görüntüler 2022 yılında ortaya çıkıyor. Kızımız, 13-14 yaşında çocuk o zamanlar, bunu idrak edemiyor. Bilirkişi raporlarında da sanığın görüntüleri çektiği ortada. Gizem babasının kendisini çektiğini fark edince, annesine anlatıyor. Aslında kamera görüntülerini siliyor bilgisayardan. Ama polisin incelemesi sayesinde silinen bütün görüntüler geri getiriliyor. Yargılama devam ediyor. Biz tutuklanmasını talep ettik" dedi.