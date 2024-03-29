İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, saklandığı Bayraklı ilçesindeki adreste kıskıvrak yakalandı. Taciz şüphelisinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N. adlı kız çocuğu, evlerine gelen T.A.'nın (49) kendisini taciz ve tehdit ettiğini ailesine söyledi. Aile tarafından durum polise bildirildi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu T.A.'nın, Bayraklı ilçesindeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, taciz şüphelisi T.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR