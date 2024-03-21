Başakşehir'de de oynadı: Eski Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, tecavüz cinsel taciz suçundan aldığı 9 yıllık cezayı kendi ülkesinde çekecek

Eski Brezilya ve Manchester City yıldızı Robinho, yüksek mahkemenin dönüm noktası niteliğindeki kararının ardından 2017 yılında İtalya'da toplu tecavüz suçundan hüküm giydikten sonra memleketinde dokuz yıl hapis cezasını çekecek.

Brezilya ve Manchester City'nin eski kanat oyuncusu Robinho'nun, 2017 yılında İtalya'da suçlu bulunmasının ardından kendi ülkesinde toplu tecavüz suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırılacağı bildiriliyor.

Globo'ya göre Brezilya Yüksek Adalet Divanı (BSCJ), İtalyan yetkililerin 40 yaşındaki şahsın 2022'de iade edilmesini istemesinin ardından Çarşamba günü dönüm noktası niteliğinde bir karara vardı.

Gerçek adı Robson De Souza olan eski Premier Lig oyuncusu, Ocak 2013'te bir İtalyan gece kulübünde Arnavut bir kadına saldırmaktan suçlu bulunan altı erkekten biriydi. Ocak 2022'de Roma Yüksek Mahkemesi, onun aleyhindeki son itirazını reddetti ve mahkumiyet kararı verdi.

Robinho masum olduğunu ve son yedi yıldır Brezilya'da yaşadığını iddia ediyor. Bu karar, mahkemenin 15 jüri üyesinin dokuzunun futbolcunun Brezilya'da hapsedilmesi kararının lehine oy vermesinin ardından geldi.

Futbolcunun avukatları karara itiraz edeceklerini söyledi.

AC Milan, Real Madrid ve Başakşehir'de de görev yapan eski futbolcunun, şu anda ikamet ettiği Santos'ta tutuklanacağını da iddia ediyor.

O dönemde AC Milan'da forma giyen 28 yaşındaki Robinho,kadınla 'temas' kurduğunu itiraf etti, ancak Brezilyalı oyuncu bunun rızaya dayalı olduğu konusunda ısrar etti.

Milano Temyiz Mahkemesi, Robinho'nun Aralık 2020'de ilk cezasını onaması nedeniyle mağduru 'aşağıladığı' ve 'acımasızca aşağıladığı' kararına vardı.

Brezilyalı ile saldırıya karıştığı iddia edilen kişiler arasındaki telefon görüşmeleri, onun ilk mahkumiyetinde temel delil olarak kullanıldı.

Robinho şöyle demişti: 'Beni güldürüyor çünkü ilgilenmiyorum, kadın sarhoştu, ne olduğunu bile bilmiyor.'

Kanat oyuncusu, Brezilya'nın yükselen yıldızlarından biri olarak görüldüğü Santos akademisinden geldi.

Oyunculuk kariyeri boyunca Real Madrid'de 137, Man City'de 53 ve AC Milan'da 144 maça çıktı. Ayrıca Brezilya milli takımı için 100 kez forma giydi.