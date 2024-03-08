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Kuşadası'nda Kadına Yönelik Cinsel Taciz Şüphelisi Tutuklandı

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Aydın Kuşadası'nda yolda yürüyen kadını takip ederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın Kuşadası'nda yolda yürüyen kadını takip ederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli K.U. (24) olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart tarihinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde gece yarısı bir kadına yönelik gerçekleşen cinsel taciz olayına ilişkin yürüttüğü çalışmada, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli yapı market çalışanı K.U'yu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin, mağduru daha önceden tanımadığı ve olayı anlık olarak gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi. Suçunu kabul eden K.U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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