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İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden 49 yaşındaki Tahir A. evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N.'yi (12) taciz etti. Tahir A. evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Tahir A. için yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp gözaltına alındı.

İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N. mesajın devamında arkadaşına, "Ne yapacağımı bilemedim, direkt ağlamaya başladım" dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tahir A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Mahkeme İzmir Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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