Makam odasında infial yaratan görüntü! Belediye başkanı kadın personelini taciz etti

Mardin'in Yeşilli ilçesinde halihazırda belediye başkanı olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday gösterilen Hayrettin Demir'e ait görüntüler infial yarattı.

MAKAM ODASINDAKİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

2023 yılına ait olan ve belediye başkanının makam odasında çekildiği anlaşılan görüntülerde, 57 yaşında ve 7 çocuk babası olan Demir'in belediye personeli olarak görev yapan 25 yaşındaki G.Y.'ye yönelik taciz olarak nitelendirilebilecek hareketleri yer almakta.

VİDEO İLÇEYİ RESMEN KARIŞTIRDI

Kimliği belirsiz kişiler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler, kısa süre içerisinde ilçe halkı arasında dilden dile dolaştı. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, tacize maruz kalan G.Y.'nin belediyedeki görevine son verildiği iddia edilirken ve başka bir belediyede görevlendirildiği ifade edildi.

GÖREVDEN ALINMASINI "PROSEDÜR" OLARAK YORUMLADI

Söz konusu görüntüler hakkında halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hayrettin Demir, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, hareketlerinin taciz olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. G.Y. ile arasında baba-kız ilişkisi olduğunu belirten Demir, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından G.Y.'nin başka bir belediyede görevlendirilmesini ise "normal bir prosedür" olarak değerlendirdi.