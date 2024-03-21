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Makam odasında infial yaratan görüntü! Belediye başkanı kadın personelini taciz etti

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde halihazırda belediye başkanı olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday gösterilen Hayrettin Demir'e ait görüntüler infial yarattı.

MAKAM ODASINDAKİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

2023 yılına ait olan ve belediye başkanının makam odasında çekildiği anlaşılan görüntülerde, 57 yaşında ve 7 çocuk babası olan Demir'in belediye personeli olarak görev yapan 25 yaşındaki G.Y.'ye yönelik taciz olarak nitelendirilebilecek hareketleri yer almakta.

Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir'in makam odasında kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

VİDEO İLÇEYİ RESMEN KARIŞTIRDI

Kimliği belirsiz kişiler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler, kısa süre içerisinde ilçe halkı arasında dilden dile dolaştı. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, tacize maruz kalan G.Y.'nin belediyedeki görevine son verildiği iddia edilirken ve başka bir belediyede görevlendirildiği ifade edildi.

Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir'in makam odasında kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

GÖREVDEN ALINMASINI "PROSEDÜR" OLARAK YORUMLADI

Söz konusu görüntüler hakkında halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hayrettin Demir, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, hareketlerinin taciz olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. G.Y. ile arasında baba-kız ilişkisi olduğunu belirten Demir, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından G.Y.'nin başka bir belediyede görevlendirilmesini ise "normal bir prosedür" olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Yeşilli Mardin Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Adem Varlı:

gözlerimizle gördüğümüz gibi çıkmıyor insanlar kameralar bizden daha iyi gösteriyor insanların iç yüzünü

148
0
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Export 86:

Başkan dosyayı epey kurcalamış

106
3
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Baba Yabgu:

Bu adamın bıyıkları ile uzunun bıyıkları ayını

44
52
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Hakan Acar:

Hangi partili olduğunu neden yazmadınız. Akıllı insanlar biliyor tabi hangi partili olduğunu. Ama seçim öncesi yemiyor yazmak değil mi?

91
4
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commer neres:

Yaz kızım : 5 torba çimento. 2 ton demir

88
2
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Bordo Bere:

AKPde normal

55
31
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haksız mıyım:

berbat bir durum. hiç olmadı hacı dayı hiçççç.Allah, nefsimize ve şeytana uydurmasın

68
9
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Erkan Can :

2 koyun emanet etmeyeceğimiz beceriksizlikte ahlaksız insanları başımıza yönetici diye seçiyoruz, en büyüğünden en küçüğüne kadar bizi silkelemeleri için defalarca seçiyoruz,hamdolsun..

63
5
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Zafer Toprak:

Acaba kendi kızına da böyle baba şefkati gösteren bir Dayı varmıdır

57
2
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Süleyman Sibli:

başkan ak partiliymiş

46
9
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