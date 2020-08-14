Kağıt yüklü TIR'ın dorsesi yandı BURSA'da, kağıt yüklü TIR, hareket halindeyken dorsesinden alev aldı.

BURSA'da, kağıt yüklü TIR, hareket halindeyken dorsesinden alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında rulo kağıtlar ve dorse kullanılmaz hale geldi.

Bursa'dan İstanbul'a giden Zafer G. (57) yönetimindeki 34 FG 6458 plakalı rulo kağıt yüklü TIR, dün saat 21.30 sıralarında Kurtul mekvisine geldiğinde dorsesinden alev aldı. Yangını fark eden Zafer G., itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise olası bir kazaya karşın yolda önlem aldı. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorse ve üzerindeki rulo kağıtlar kullanılmaz hale geldi. Sigara izmaritinin neden olduğu iddia edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA