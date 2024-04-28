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Esenyurt'ta Tıra Arkadan Çarpan Araç Trafiği Felç Etti

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Esenyurt'ta E-5 karayolu Edirne istikameti yan yol üzerinde seyreden tıra arkadan araç çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle refüje çıkarken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik meydana geldi.

Esenyurt'ta E-5 karayolu Edirne istikameti yan yol üzerinde seyreden tıra arkadan araç çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle refüje çıkarken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik meydana geldi.

Kaza, saat 14.00 sularında Esenyurt Haramidere yolu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, E-5 yan yol üzerinde Serkan N. kontrolündeki endüstri makineleri taşıyan 59 ZN 761 plakalı tıra arkadan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan N. kontrolündeki tır, refüje çıktı. İddiaya göre arkadan çarpan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza sonrası polis, yan yol girişini trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde yoğun trafik yaşandı. Refüje çıkan tır, vinç yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yola indirildi. Çalışmanın ardından polis ekipleriş, yan yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt trafik Edirne İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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