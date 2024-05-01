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İstanbul'da Nisan Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 4,89 Arttı

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İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 4,89, yıllık bazda yüzde 78,81 arttı. Giyim, ev eşyası, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında artış gözlendi.

İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 4,89, yıllık bazda yüzde 78,81 arttı.

İstanbul'un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. 2024 Nisan ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,89, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,87 oranında arttı.

2023 Nisan ayına göre 2024 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 78,81, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,94 olarak gerçekleşti.

Nisan 2024'te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamaları grubunda yüzde 23,85, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 5,30, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,88, Gıda Harcamalarında yüzde 4,84, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 2,22, Konut Harcamalarında yüzde 1,45, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,88, Diğer Harcamalarda yüzde 0,03 artış izlendi.

Nisan 2024'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 17,93, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 13,36, Madenler grubunda yüzde 7,27, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 5,40, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,03, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 1,73 ve Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda ise yüzde 0,27 artış izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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