1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınanların çoğu serbest bırakıldı
İstanbul'da yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı. Polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 35'i ise hala emniyette işlemleri devam ediyor ve adliyeye sevk edilecek.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı.
Kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 182'si serbest bırakılırken, emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.