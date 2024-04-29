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CHP İstanbul İl Başkanı 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim'e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00'da Saraçhane'de buluşarak Taksim'e yürüyecek.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00'da Saraçhane'de buluşarak Taksim'e yürüyecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim'e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00'da Saraçhane'de buluşarak Taksim'e yürüyecek. Çelik'in X hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba Toplanma alanı: Saraçhane Saat: 10.00."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'nda toplanılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul 1 Mayıs Taksim İstanbul Politika Güncel Haberler

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