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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Vali Davut Gül'ü ziyaret etti

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül'ü ziyaret ederek 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de gerçekleşmesi talebini iletti.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette Anayasa Mahkemesi'nin kararını anımsattıklarını belirten Çelik, "2010-2012 yılları arasında Taksim'de kutlamalar sorunsuz gerçekleşmiş, 2013 yılından itibaren meydan işçilere yeniden yasaklanmıştır. 2023 yılı Anayasa Mahkemesi kararına göre " 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak tüm işçilerin ve emekçilerin hakkıdır" dedi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ü makamında ziyaret ettik. İstanbul'da yerel seçim sürecinin sorunsuz atlatılmasına dönük katkılarından dolayı teşekkürlerimizi ileterek, 1 Mayıs kutlamalarına yönelik düşüncelerimizi paylaştık.

1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1977'den beri Taksim, ülkemizde ve dünyada 1 Mayıs'ların simgesidir. 2010-2012 yılları arasında Taksim'de kutlamalar sorunsuz gerçekleşmiş, 2013 yılından itibaren meydan işçilere yeniden yasaklanmıştır. 2023 yılı Anayasa Mahkemesi kararına göre "1 Mayıs'ta Taksim'de olmak tüm işçilerin ve emekçilerin hakkıdır." İşçiler ve emekçiler ekmek, adalet, demokrasi ve sosyal hukuk devleti talebini 1 Mayıs'ta Taksim'de dile getirmek istiyor.

Yükselen enflasyon nedeniyle ekmeği gün geçtikçe küçülen, ülkenin vergi yükü adaletsiz biçimde sırtına yüklenen, iş cinayetlerine kurban giden emekçilerin 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama talebi en doğal haktır! Bu düşüncelerimizle birlikte, sendikaların öncülüğünde kutlanacak 1 Mayıs'ın barışçıl biçimde gerçekleşmesi, emekçilerle güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmemesi dileklerimizi İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'e ilettik"

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Kaynak: ANKA / Güncel

Davut Gül İstanbul 1 Mayıs Taksim İstanbul Politika Güncel Haberler

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