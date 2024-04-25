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Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Üsküdar'da meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Üsküdar Ferah Mahallesi Günbattı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Opel marka otomobil, park halindeki BMW marka araca çarparak takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Takla atan araç, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Üsküdar İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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