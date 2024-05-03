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İstanbul'da Haftanın Son Günü Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı

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İstanbul'da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Öğleden sonra başlayan yağış, Büyükçekmece ve Küçükçekmece E-5 kara yolunda trafik akışını olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da, öğleden sonra yağış etkili oldu. Aralıklarla yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi. Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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