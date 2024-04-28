İstanbul'da AVM'de yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bulunan AVM'nin yemek katında yangın çıktı. Açık olan kafede tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesinde bulunan AVLU 34 AVM'nin yemek katında olan bacalarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AVM içerisinde açık olan kafe ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.