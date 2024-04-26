Üye Girişi
Haberler

Sancaktepe'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de seyir halinde olan kamyonet, yola çıkan bir kamyona çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de seyir halinde olan kamyonet, yola çıkan bir kamyona çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe'de Paşaköy Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 0973 plakalı Isuzu marka kamyonet seyir halinde olduğu esnada, emniyet şeridinde park halinde olan 34 BGS 65 plakalı Dodge markalı kamyon yola çıktı. Kamyonet sürücüsü, yola çıkan kamyonete çarpmamak içim manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp devrilirken kamyonette bulunan sürücü ile beraberindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 26 Nisan Ateş Kuşları 52. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 9. bölüm TRT 1 HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi belirtileri, ne anlama geliyor? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu? ANOREKSİYA NEDİR? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya ne, belirtileri neler? İntegral müfredattan ne zaman kaldırılacak? Yeni müfredat belli oldu mu? Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu 2024? İNTEGRAL Müfredattan kaldırılacak mı? 12. Sınıf konusu integral kaldırıldı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title