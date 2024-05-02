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Arnavutköy'deki ilginç trafik kazaları kamerada

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Arnavutköy'de gerçekleşen ilginç trafik kazaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir otelden çıktıktan sonra taksiye binmek üzere hazırlanan şahısların valizlerini bagaja yerleştirdiği esnada, caddeden geçen bir aracın taksiye çarpması ve yolcuların yaşadığı panik anları görülürken bir başka kazada motosiklet sürücüsünün düz yolda ilerlediği esnada hiç bir müdahale olmadan yere düştüğü görüldü.

Arnavutköy'deki ilginç trafik kazaları kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de gerçekleşen ilginç trafik kazaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen trafik kazaları işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir otelden çıktıktan sonra taksiye binmek üzere hazırlanan şahısların valizlerini bagaja yerleştirdiği esnada, caddeden geçen bir aracın taksiye çarpması ve yolcuların yaşadığı panik anları görülürken bir başka kazada motosiklet sürücüsünün düz yolda ilerlediği esnada hiç bir müdahale olmadan yere düştüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet trafik Güvenlik İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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