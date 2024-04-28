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İstanbul Esenyurt'ta 2 çocuk babası şahıs evde ölü bulundu

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İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt Çocuk Olaylar İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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