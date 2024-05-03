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Sultangazi'de tahliye edilen yaşlı kardeşlerin evinden 4 kamyon çöp çıktı

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Sultangazi'de birlikte yaşayan ve 5 aydır kiralarını ödemedikleri iddiasıyla evden çıkartılan yaşlı 2 kardeşin yaşadıkları evin çöp ev olduğu ortaya çıktı. 4 kamyon çöp boşaltılan ev cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de tahliye edilen yaşlı kardeşlerin evinden 4 kamyon çöp çıktı

İSTANBUL - Sultangazi'de birlikte yaşayan ve 5 aydır kiralarını ödemedikleri iddiasıyla evden çıkartılan yaşlı 2 kardeşin yaşadıkları evin çöp ev olduğu ortaya çıktı. 4 kamyon çöp boşaltılan ev cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre uzun zamandır birlikte yaşayan Halime İlkçağlı ile kardeşi Yusuf İlkçağlı bir süre önce ev sahipleri tarafından 5 aydır kira ödemedikleri iddiası ile dava edilmişti. Gelen mahkeme celbine itiraz eden kardeşler, bin 500 TL olan kiralarını aksatmadan ödediklerine dair dekontları mahkemeye sunmalarına rağmen kendileri hakkında tahliye kararı verilmişti. Kararın ardından ev sahibi ise iddiaya göre 2 kardeşi akşam saatlerinde polis ekipleri eşliğinde eşyaları ile birlikte dışarı çıkarmıştı. Gidecek yerleri olmayan kardeşlerin durumunu öğrenen mahalle muhtarı ise kaymakamlık ile irtibata geçip kardeşleri geçici olarak Selahattin Eyyubi Uygulama Oteli'ne yerleştirmişti.

Çöp ev ortaya çıktı

Ev sahibi, yaşlı kardeşlerin evden çıkartılmasından sonra temizlik yaptırmak istedi. Temizlik için gelen ev sahibi mutfak ve banyosu dahil tamamen dolu olan evi görünce şaşkına döndü. Yaşlı kardeşlerin evi, çöp eve çevirdikleri ortaya çıktı. Evden 4 kamyon çöp boşaltılırken, temizlik çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, daire içerinde temizlik çalışması yapıldığı ve tüm odaların çöp malzemeleri ile dolu olduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Sultangazi İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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