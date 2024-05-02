Eyüpsultan'da otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası trafik normale döndü.
Eyüpsultan'da otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Y.B. idaresindeki 34 UT 3514 plakalı otomobil, TEM otoyolu Hasdal mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yön tabelasının direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B'nin cesedi morga kaldırıldı.
Kaza yerinde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.