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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na çelenk bırakma ve saygı duruşunda bulunma izni verdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcilerin Taksim Anıtı'na çelenk bırakma ve saygı duruşunda bulunma izni aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul 1 Mayıs Taksim Valilik İstanbul 3.Sayfa Politika Haberler

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