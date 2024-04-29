İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na çelenk bırakma ve saygı duruşunda bulunma izni verdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcilerin Taksim Anıtı'na çelenk bırakma ve saygı duruşunda bulunma izni aldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek." - ANKARA