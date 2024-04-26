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Sancaktepe'de kamyonete çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı

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Sancaktepe'de seyir halinde olan kamyonet, yola çıkan bir kamyona çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de kamyona çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halinde olan kamyonet, yola çıkan bir kamyona çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe'de Paşaköy Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 0973 plakalı Isuzu marka kamyonet seyir halinde olduğu esnada, emniyet şeridinde park halinde olan 34 BGS 65 plakalı Dodge markalı kamyon yola çıktı. Kamyonet sürücüsü, yola çıkan kamyonete çarpmamak içim manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp devrilirken kamyonette bulunan sürücü ile beraberindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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