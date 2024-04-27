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Kağıthane'de Tekstil İş Yerinde Yangın Çıktı

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Kağıthane'de üç katlı iş yerinin ikinci katında bulunan tekstil makinelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kağıthane'de üç katlı iş yerinin ikinci katında yer alan tekstil makinelerinin alev almasından dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada bulunan vatandaşların kendilerini bina dışına atmasıyla yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü üzerinde bulunan 3 katlı iş yerinin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil iş yerinde bulunan makinelerden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselerek yanmaya başladı. Binanın siyah dumanlarla kaplanması nedeniyle çalışanlar ve üst katta bulunan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane İtfaiye İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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