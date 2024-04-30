Üye Girişi
Haberler

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalara kapalı olan ve polis bariyerleriyle kapatılan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalara kapalı olan ve polis bariyerleriyle kapatılan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı. 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bugün için vatandaşların meydana girebilmesi için bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı. Öte yandan, güvenlik önlemi alınarak polis bariyerleriyle çevrelenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

1 Mayıs Taksim Güvenlik İstanbul Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title