Üye Girişi
Haberler

Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan gruplara polis müdahalesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e girişlerin yasak olduğu bir sırada Saraçhane'de toplanan sendika üyelerine polis ekipleri müdahale etti. Uyarıları dikkate almayan gruplara biber gazıyla müdahale edildi.

Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan gruplara polis müdahalesi

İSTANBUL - Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan ve polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan çeşitli sendika üyelerine polis ekipleri müdahalede bulunuyor.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan çeşitli sendika üyeleri sloganlar attı. Polis ekipleri kalabalık gruba uyarıda bulunurken uyarıları dikkate almayan grup, ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan gruplara biber gazıyla müdahalede bulunarak kalabalığı geri püskürttü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs Sendika Taksim İstanbul 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title