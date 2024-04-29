Üye Girişi
Haberler

İETT durağına taş atan şahıs kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını İETT durağına atarak camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İett durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını İETT durağına atarak camını kırdı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Şirindere mevkiinde bulunan İETT durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını durağın camına fırlattı. Atılan taşla İETT durağının camı kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu İETT Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title