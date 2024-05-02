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Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza

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Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.' ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Taksim- Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

Metro İstanbul Sosyal Medya İstanbul Kabataş Taksim İETT Ulaşım İstanbul Teknoloji Güncel Haberler

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