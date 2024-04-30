1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da kutlama noktalarına başvuru yapılmadı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da kutlama noktası olarak belirlenen 40 kutlama noktası için sendikalardan başvuru gelmediği öğrenildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da kutlama noktası olarak belirlenen 40 kutlama noktası için sendikalardan başvuru gelmediği öğrenildi. Konu ile ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şuana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL