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İstanbul Kültür Envanteri İlk Kez Yayınlandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki yayınlandı. İstanbul Tiyatro Sahneleri başlıklı çalışma kapsamında, İstanbul'daki tiyatro sahnelerinin haritası oluşturuldu. Çalışma, şehirdeki tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak için hayata geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki yayınlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tiyatro Sahneleri başlıklı çalışma kapsamında, İstanbul'daki tiyatro sahnelerinin haritası oluşturuldu.

Çalışma, şehirdeki tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak için hayata geçirildi.

Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, özel tiyatrolar ve İBB Kültür Merkezi sahnelerini içeren haritaya "kultursanat.istanbul" adresinden ulaşılabilecek.

Çalışmanın ilerleyen sürecinde, tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü artırmak için başta haritanın dijitalleşmesi olmak üzere pek çok çalışma planlanıyor.

Tiyatro sahnelerinin envantere eklenmesi için de "https://forms.ibb.gov.tr/kultur/istanbul-tiyatro-envanteri/" linkindeki form doldurulabilir.

Soru ve öneriler için ise "kulturenvanteri@ibb.gov.tr" mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.

Kaynak: AA / Güncel

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