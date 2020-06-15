'İzmir, yıkıcı depreme hazır değil'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'İzmir, yıkıcı depreme hazır değil'

JEOLOJİ Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alimhan Murathan, İzmir'de yıkıcı depremin 330 yıl önce gerçekleştiğini ifade ederek, "İzmir'de bilimsel çalışmaların yeterli olduğunu düşünmüyoruz.

'İzmir, yıkıcı depreme hazır değil'
15.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:49

JEOLOJİ Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alimhan Murathan, İzmir'de yıkıcı depremin 330 yıl önce gerçekleştiğini ifade ederek, "İzmir'de bilimsel çalışmaların yeterli olduğunu düşünmüyoruz. 330 yıldır kentte yıkıcı bir deprem gerçekleşmiyor. İzmir, olası bir yıkıcı depreme hazır değil" dedi.

Murathan, Menderes ilçesinde 6 Haziran'da yaşanan 3.8'lik depremin ardından kentte büyük bir deprem bekleniyor mu? sorusuna cevap verdi. İzmir'de depreme dair bilimsel çalışmaların yeterli olmadığını ifade eden Murathan, İzmir'in yıkıcı bir depreme hazır olmadığını da sözlerine ekledi. Murathan, "Kentte, büyük bir depremin beklenip beklenmediğine dair sorulacak olan soruya hiçbir bilim insanının tarih vermesi ve öngörüde bulunması pek mümkün değil. 330 yıldır İzmir'de yıkıcı bir deprem yaşanmadı. Ancak, İzmir'de 13 tane aktif fay mevcut. Bu fayların geçmişte büyük deprem ürettiğini biliyoruz. Bu fayların İzmir için bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Fayların büyük bir kısmı, yerleşim yerlerinde yer alıyor. Bu fay hatları Balçova'dan başlıyor, Altındağ ekseni üzerinden Bornova'ya kadar gidiyor. Yaklaşık 40 km'yi buluyor. Seferihisar'da olan aktif fay da yerleşim yeri içerisinden geçiyor. Bu fayların imar planlarına işlenmesi gerekiyor. İzmir'de depreme dair bilimsel çalışmalar yeterli değil. Olası bir yıkıcı depreme İzmir hazır değil" diye konuştu.

DEPREM MASTER PLANI ŞARTİzmir'in olası depremlere hazırlanması gerektiğini ifade eden Murathan, İzmir Deprem Master Planı'nın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aktif fay üzerinde, deprem anında büyük bir enerji açığa çıkıyor ve bu da büyük yıkıma sebep oluyor. Kentte ilk defa 1998 yılında İzmir Deprem Master Planı yapılmış. Bu plan hayata geçtiği takdirde, biz jeoloji mühendisleri de kenti yavaş yavaş depreme hazırlamış olacağız" dedi. Bingöl'de yaşanan depremi de değerlendiren Murathan, "Bingöl'de olan deprem, Kuzey Anadolu fayıyla, Güney Anadolu fayının kesişim noktasında meydana geldi. Yerleşim yerinde olan köylerde depremin yıkıcı etkisi oldu. Bu tür yerleşim yerlerinde bulunan fayların yıkıcı olmaması için tampon bölgelerle önlem alınabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Kimliği bilinmeyen şahıs, içinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu, polis her yerde sahibini arıyor
Kimliği bilinmeyen şahıs, içinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu, polis her yerde sahibini arıyor
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Sezen Aksu Ajda Pekkan Gülben Ergen
Spor Falcao Caner Erkin Lionel Messi Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: 'İzmir, yıkıcı depreme hazır değil' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 15:21:34. #1.14#
title