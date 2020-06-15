'İzmir, yıkıcı depreme hazır değil' JEOLOJİ Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alimhan Murathan, İzmir'de yıkıcı depremin 330 yıl önce gerçekleştiğini ifade ederek, "İzmir'de bilimsel çalışmaların yeterli olduğunu düşünmüyoruz.

JEOLOJİ Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alimhan Murathan, İzmir'de yıkıcı depremin 330 yıl önce gerçekleştiğini ifade ederek, "İzmir'de bilimsel çalışmaların yeterli olduğunu düşünmüyoruz. 330 yıldır kentte yıkıcı bir deprem gerçekleşmiyor. İzmir, olası bir yıkıcı depreme hazır değil" dedi.

Murathan, Menderes ilçesinde 6 Haziran'da yaşanan 3.8'lik depremin ardından kentte büyük bir deprem bekleniyor mu? sorusuna cevap verdi. İzmir'de depreme dair bilimsel çalışmaların yeterli olmadığını ifade eden Murathan, İzmir'in yıkıcı bir depreme hazır olmadığını da sözlerine ekledi. Murathan, "Kentte, büyük bir depremin beklenip beklenmediğine dair sorulacak olan soruya hiçbir bilim insanının tarih vermesi ve öngörüde bulunması pek mümkün değil. 330 yıldır İzmir'de yıkıcı bir deprem yaşanmadı. Ancak, İzmir'de 13 tane aktif fay mevcut. Bu fayların geçmişte büyük deprem ürettiğini biliyoruz. Bu fayların İzmir için bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Fayların büyük bir kısmı, yerleşim yerlerinde yer alıyor. Bu fay hatları Balçova'dan başlıyor, Altındağ ekseni üzerinden Bornova'ya kadar gidiyor. Yaklaşık 40 km'yi buluyor. Seferihisar'da olan aktif fay da yerleşim yeri içerisinden geçiyor. Bu fayların imar planlarına işlenmesi gerekiyor. İzmir'de depreme dair bilimsel çalışmalar yeterli değil. Olası bir yıkıcı depreme İzmir hazır değil" diye konuştu.

DEPREM MASTER PLANI ŞARTİzmir'in olası depremlere hazırlanması gerektiğini ifade eden Murathan, İzmir Deprem Master Planı'nın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aktif fay üzerinde, deprem anında büyük bir enerji açığa çıkıyor ve bu da büyük yıkıma sebep oluyor. Kentte ilk defa 1998 yılında İzmir Deprem Master Planı yapılmış. Bu plan hayata geçtiği takdirde, biz jeoloji mühendisleri de kenti yavaş yavaş depreme hazırlamış olacağız" dedi. Bingöl'de yaşanan depremi de değerlendiren Murathan, "Bingöl'de olan deprem, Kuzey Anadolu fayıyla, Güney Anadolu fayının kesişim noktasında meydana geldi. Yerleşim yerinde olan köylerde depremin yıkıcı etkisi oldu. Bu tür yerleşim yerlerinde bulunan fayların yıkıcı olmaması için tampon bölgelerle önlem alınabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA