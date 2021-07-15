İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı
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İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı

İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde görevli zabıta memuru, motosikletini yaya kaldırımına park ettikten sonra birisinin kendisini uyarması sonucu, kendisine cezai işlem uyguladı.

İzmir'in Urla ilçesinde görevli zabıta memuru, motosikletini yaya kaldırımına park ettikten sonra birisinin kendisini uyarması sonucu, kendisine cezai işlem uyguladı. Zabıta memuru, kendisine kestiği cezayı da aynı gün ödedi.

Fıkralara konu olacak olay, dün ilçeye bağlı Necati Cumali Caddesi üzerindeki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli iki çocuk babası zabıta memuru Erkut Özkocabıyık, resmi kıyafetiyle kullandığı 35 HB 9406 plakalı kendisine ait motosikletini yaya kaldırımına park etti. Bu esnada yoldan geçen yaşlı bir kadın kendisini uyararak tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memuru Özkocabıyık yaşlı kadına haklı olduğunu söyleyerek, kendisinden özür diledi ve gereğini yapacağı konusunda kadına söz verdi.

KENDİSİNE CEZAİ İŞLEM UYGULADI

Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli memur Erkut Özkocabıyık, birimine giderek 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 38/1 maddesini kapsayan işgal (Kaldırımda geliş-geçişi engellemek) suçundan kendisine 204 lira idari para cezası kesti. Öte yandan Özkocabıyık, kendisine kestiği cezayı aynı gün belediye veznesine giderek ödedi.

(Cenk Özen/İHA)

İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı
İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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