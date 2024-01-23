Gemlik'teki Fırınlarda Denetim Yapıldı

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve tarife denetimi gerçekleştirdi.

Gemlik'teki tüm fırınları denetleyen zabıta müdürlüğü ekipleri, belirtilen fiyat listesine uygun olarak satış yapılıp yapılmadığı yönünde ekmek gramaj kontrolü, fiyat listesi denetimi ve kontrolü yaptı. Ekipler, fırıncılara fiyat listesi ve gramajın vatandaşlar tarafından görülebilecek yerlere asılması konusunda uyarı yaparken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan bundan sonra denetimlerin sıkça devam edeceğinin altını çizdi.

Bir fırının tarifeye uymadığını tespit eden zabıta ekipleri, işletme hakkında tutanak tutarak gereğini yapılması için ilgili kurumlara gönderdi. - BURSA